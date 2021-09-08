Отменен приговор по делу о покушении на тольяттинца Владимира Сафронова

Во вторник, 7 сентября, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил приговор Самарского областного суда от 13 апреля по делу о покушении на тольяттинского авторитета Владимира Сафронова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Владимир Сафронов, имя которого нередко упоминалось в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ, едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли ему жизнь.

Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку в арке дома. В машине обнаружили два обгоревших пистолета с глушителями.

В начале апреля 2017 г. стало известно о задержании Владимира Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и еще одного предполагаемого сообщника.

По версии следствия, в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в местную банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство коммерсанта, чей бизнес впоследствии захватили члены банды. К 2016 г. большинство из них привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ, в которую вошли кроме двух его знакомых также и другие люди. Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину. В тот же период сообщники вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая заразить ее и родственников ВИЧ-инфекцией.

А в сентябре 2016 г. лидер банды решил организовать убийство бывшего сообщника. Для этого злоумышленники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер ОПГ в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого подозреваемых задержали.

Руслану Гафарову предъявили обвинение в вымогательстве; Роману Гореславцу — в умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, двух эпизодах вымогательства и покушении на убийство; а Вадиму Жесткову — в бандитизме, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, двух эпизодах вымогательства и убийстве. Какова судьба четвертого задержанного, официально не сообщается.

Уголовное дело поступило в областной суд в декабре 2018 года. 9 апреля 2019 г. судья вернул его в прокуратуру.

Во второй раз дело поступило в суд 19 августа 2020 года. На этот раз прежнее обвинение Жесткова пополнили статьи о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и об участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Гафарову дополнительно предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). А обвинение Гореславца пополнили статьи о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Кроме того, прибыло и на скамье подсудимых. Число обвиняемых пополнил четвертый фигурант Алексей Стоволосов, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

13 апреля подсудимым огласили приговор. Вадима Жесткова оправдали по статьям об участии в ОПС и незаконном обороте оружия и приговорили к 15 годам лишения свободы и ограничению свободы после освобождения на срок год и два месяца. Романа Гореславца суд оправдал по статьям об участии в ОПС, бандитизме, покушении на убийство и незаконном обороте оружия и назначил ему девять лет заключения. Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов были оправданы по статьям об участии в ОПС, бандитизме и повреждении чужого имущества. Каждому из них суд назначил по восемь лет заключения.

Этот приговор обжаловали. 7 сентября жалобы рассмотрел Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

Суд удовлетворил апелляционное определение гособвинителя и отменил приговор Самарского областного суда, а также определение облсуда от 13 апреля, которым Жестков освобожден от наказания по приговору Автозаводского районного суда от 30 апреля 2004 г. и с него снята судимость.

Уголовное дело Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова направят на новое судебное разбирательство в тот же Самарский областной суд, иным составом.

Также апелляционный суд отправил всех подсудимых под стражу на два месяца — до 6 ноября.

Кроме того, суд отметил, что у сторон есть возможность обжаловать апелляционное определение в Шестом Кассационном суде общей юрисдикции.