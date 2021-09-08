Отменен приговор по делу о покушении на тольяттинца Владимира Сафронова

Во вторник, 7 сентября, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил приговор Самарского областного суда от 13 апреля по делу о покушении на тольяттинского авторитета Владимира Сафронова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Владимир Сафронов, имя которого нередко упоминалось в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ, едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли ему жизнь.
Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку в арке дома. В машине обнаружили два обгоревших пистолета с глушителями.
В начале апреля 2017 г. стало известно о задержании Владимира Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и еще одного предполагаемого сообщника.
По версии следствия, в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в местную банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство коммерсанта, чей бизнес впоследствии захватили члены банды. К 2016 г. большинство из них привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ, в которую вошли кроме двух его знакомых также и другие люди. Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину. В тот же период сообщники вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая заразить ее и родственников ВИЧ-инфекцией.
А в сентябре 2016 г. лидер банды решил организовать убийство бывшего сообщника. Для этого злоумышленники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер ОПГ в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого подозреваемых задержали.
Руслану Гафарову предъявили обвинение в вымогательстве; Роману Гореславцу — в умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, двух эпизодах вымогательства и покушении на убийство; а Вадиму Жесткову — в бандитизме, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, двух эпизодах вымогательства и убийстве. Какова судьба четвертого задержанного, официально не сообщается.
Уголовное дело поступило в областной суд в декабре 2018 года. 9 апреля 2019 г. судья вернул его в прокуратуру.
Во второй раз дело поступило в суд 19 августа 2020 года. На этот раз прежнее обвинение Жесткова пополнили статьи о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и об участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Гафарову дополнительно предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). А обвинение Гореславца пополнили статьи о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Кроме того, прибыло и на скамье подсудимых. Число обвиняемых пополнил четвертый фигурант Алексей Стоволосов, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
13 апреля подсудимым огласили приговор. Вадима Жесткова оправдали по статьям об участии в ОПС и незаконном обороте оружия и приговорили к 15 годам лишения свободы и ограничению свободы после освобождения на срок год и два месяца. Романа Гореславца суд оправдал по статьям об участии в ОПС, бандитизме, покушении на убийство и незаконном обороте оружия и назначил ему девять лет заключения. Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов были оправданы по статьям об участии в ОПС, бандитизме и повреждении чужого имущества. Каждому из них суд назначил по восемь лет заключения.
Этот приговор обжаловали. 7 сентября жалобы рассмотрел Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.
Суд удовлетворил апелляционное определение гособвинителя и отменил приговор Самарского областного суда, а также определение облсуда от 13 апреля, которым Жестков освобожден от наказания по приговору Автозаводского районного суда от 30 апреля 2004 г. и с него снята судимость.
Уголовное дело Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова направят на новое судебное разбирательство в тот же Самарский областной суд, иным составом.
Также апелляционный суд отправил всех подсудимых под стражу на два месяца — до 6 ноября.
Кроме того, суд отметил, что у сторон есть возможность обжаловать апелляционное определение в Шестом Кассационном суде общей юрисдикции.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!