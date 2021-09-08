Погрузка грузов на железной дороге в Пензенской области выросла почти на четверть в январе - августе 2021 года

В январе — августе 2021 года на станциях ОАО "РЖД" в Пензенской области погружено свыше 1,6 млн тонн различных грузов, что на 24,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
За 8 месяцев 2021 года отправлено:
— зерна — 625,4 тыс. тонн (рост в 1,8 раза к январю — августу 2020 года);
— цемента — 557 тыс. тонн (+1,8%);
— сахара — 148,6 тыс. тонн (+5,5%);
— лома черных металлов — 147,5 тыс. тонн (+10,4%);
— нефти и нефтепродуктов — 67,6 тыс. тонн (рост в 8,7 раза).
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.