Самарца осудили за попытку подкупить полицейского

В Самаре суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в даче взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

В декабре 2020 г. мужчина передал сотруднику ОЭБиПК городского У МВД России 150 тыс. рублей. За эти деньги правоохранитель должен был не изымать алкоголь, который продавали без документа со штрихкодом. Также взяткодатель рассчитывал, что в протокол осмотра места происшествия внесут ложные сведения.

Суд назначил мужчине штраф 300 тыс. рублей.