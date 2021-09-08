Тольяттинская прокуратура нашла сайты, продававшие медотводы от вакцинации

Прокуратура Автозаводского района Тольятти нашла в интернете 31 сайт, где продавали справки-медотводы от обязательной вакцинации. Сообщает прокуратура Самарской области.
Прокурор обратился в суд с исками о признании этой информации запрещенной и ограничению доступа к ней.
По 10 делам суд удовлетворил заявленные требования, остальные иски находятся на рассмотрении.
Последние комментарии
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А чего ждать при таком губернаторе - ещё те спецы :)))
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост