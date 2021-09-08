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Происшествия

Тольяттинская прокуратура нашла сайты, продававшие медотводы от вакцинации

ТОЛЬЯТТИ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти нашла в интернете 31 сайт, где продавали справки-медотводы от обязательной вакцинации. Сообщает прокуратура Самарской области.

Прокурор обратился в суд с исками о признании этой информации запрещенной и ограничению доступа к ней.

По 10 делам суд удовлетворил заявленные требования, остальные иски находятся на рассмотрении.

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