Из Самары открываются прямые рейсы в Египет

В расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

К полетам в ноябре планирует приступить авиакомпания S7. Первый после перерыва в авиасообщении рейс в Хургаду запланирован на 4 ноября, вылет в 12:10. Рейсы запланированы один раз в неделю, по четвергам.

Рейсы в Шарм-Эль-Шейх запланированы с такой же частотой, с 1 ноября по понедельникам. Плановое время вылета из Самары — 12:10. Перед путешествием пассажирам необходимо узнать санитарно-эпидемиологические требования для прибывающих туристов.

Точное время вылетов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки — на сайте авиакомпании S7.ru.