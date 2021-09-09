В 2022 г. в районе ТЦ "Мега" построят новую транспортную развязку

В 2022 г. в Самаре начнется строительство транспортной развязки в районе ТЦ "Мега", которая свяжет Московское шоссе и ул. Мира. Об этом накануне в ходе брифинга, посвященного реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

"Эта транспортная развязка для нас очень важна, потому что выросли два больших микрорайона в г. Самара — со стороны IKEA и в Волжском районе. Сейчас губернатором особое внимание уделяется транспортному обеспечению этих двух микрорайонов. Планируем несколько объектов на этих дорогах. В первую очередь съезд с М-5 в сторону ул. Мира", — уточнил глава ведомства.

Найти подрядчика и заключить договор планируется уже в текущем году.