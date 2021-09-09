Сызрани присвоено почетное звание "Город трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 сентября, поддержал присвоение Сызрани почетного звания "Город трудовой доблести".

Предложение об этом прозвучало на оргкомитете "Победа" от первого зампреда Совета Федерации, секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, который вышел на прямую связь из Самары.

Напомним, в начале августа 2021 года стартовала активная работа по присвоению Сызрани звания "Город трудовой доблести". Инициативу поддержал глава региона Дмитрий Азаров.

Поддержать сызранцев решили и региональные общественные организации региона — "Союз женщин Самарской области", "Федерация профсоюзов", "Самарский союз молодежи", Общественная Палата Самарской области, Союз ветеранов Вооруженных Сил. Уже включились в голосование в оффлайн-формате крупнейшие предприятия Сызрани, Самары и Тольятти: АвтоВАЗ, ОАО "Тяжмаш", Сызранский НПЗ.