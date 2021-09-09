16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызрани присвоено почетное звание "Город трудовой доблести" Отрадный отмечает 65-летие со дня основания Обновленный парк "Молодежный" откроют в Нефтегорске ко дню города Николай Лядин уходит с поста главы Сызрани Замруководителя департамента городского хозяйства Самары уволили в связи с утратой доверия

Муниципалитеты Власть и политика

Сызрани присвоено почетное звание "Город трудовой доблести"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 сентября, поддержал присвоение Сызрани почетного звания "Город трудовой доблести".

Предложение об этом прозвучало на оргкомитете "Победа" от первого зампреда Совета Федерации, секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, который вышел на прямую связь из Самары.

Напомним, в начале августа 2021 года стартовала активная работа по присвоению Сызрани звания "Город трудовой доблести". Инициативу поддержал глава региона Дмитрий Азаров.

Поддержать сызранцев решили и региональные общественные организации региона — "Союз женщин Самарской области", "Федерация профсоюзов", "Самарский союз молодежи", Общественная Палата Самарской области, Союз ветеранов Вооруженных Сил. Уже включились в голосование в оффлайн-формате крупнейшие предприятия Сызрани, Самары и Тольятти: АвтоВАЗ, ОАО "Тяжмаш", Сызранский НПЗ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3