В Самаре начался демонтаж ларьков на рынке в 15 микрорайоне

В четверг, 9 сентября, начался демонтаж самовольных объектов потребительского рынка на территории трамвайного кольца в 15 микрорайоне Самары, сообщает администрация Кировского района.

"После будут проведены работы по благоустройству территории рынка, - пишет в соцсетях депутат Самарской губернской думы Александр Милеев. - Всего демонтируют 15 ларьков. Городские рынки должны выглядеть эстетично, чтобы покупателям было приятно там находиться, а торговля должна быть разрешена официально".