Суд не стал рассматривать иск не желающих прививаться самарцев к главному санитарному врачу региона

На сайте суда Октябрьского района Самары опубликовали информацию о том, что судьи отказали в рассмотрении административного иск жителей Самарской области к главному санитарному врачу региона Светлане Архиповой.
Напомним, 75 человек пытались обжаловать решение главного санитарного врача о вакцинации от коронавируса. Постановление, которое пытались оспорить, Светлана Архипова подписала в середине июля 2021 года. Оно предусматривает прививочную кампанию для определенных групп работников и в первую очередь касается организаций, которые входят в "группу риска". В этот перечень попали сотрудники образовательных учреждений, медицинских организаций, предприятий социальной сферы и сферы обслуживания, а также гражданские служащие. Первый компонент любой из вакцин они должны были получить до 7 августа, а второй — до 1 сентября.
Также главный санитарный врач региона пояснила, что, если на предприятии меньше 60% сотрудников сделали прививку, организацию ждет административное наказание по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Руководителей могут оштрафовать или же временно приостановить работу компании.
В суде, куда был подан иск, пояснили, что такие заявления рассматривают и разрешают в другом судебном порядке.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((