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Здравоохранение Общество

Суд не стал рассматривать иск не желающих прививаться самарцев к главному санитарному врачу региона

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте суда Октябрьского района Самары опубликовали информацию о том, что судьи отказали в рассмотрении административного иск жителей Самарской области к главному санитарному врачу региона Светлане Архиповой.

Напомним, 75 человек пытались обжаловать решение главного санитарного врача о вакцинации от коронавируса. Постановление, которое пытались оспорить, Светлана Архипова подписала в середине июля 2021 года. Оно предусматривает прививочную кампанию для определенных групп работников и в первую очередь касается организаций, которые входят в "группу риска". В этот перечень попали сотрудники образовательных учреждений, медицинских организаций, предприятий социальной сферы и сферы обслуживания, а также гражданские служащие. Первый компонент любой из вакцин они должны были получить до 7 августа, а второй — до 1 сентября.

Также главный санитарный врач региона пояснила, что, если на предприятии меньше 60% сотрудников сделали прививку, организацию ждет административное наказание по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Руководителей могут оштрафовать или же временно приостановить работу компании.

В суде, куда был подан иск, пояснили, что такие заявления рассматривают и разрешают в другом судебном порядке.

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