Не желающие прививаться от COVID самарцы судятся с главным санитарным врачом региона

В Самаре Октябрьский районный суд принял к рассмотрению коллективный иск от 75 жителей региона, пытающихся обжаловать решение главного санитарного врача Самарской области о вакцинации от коронавируса, сообщает 63.ru.
Речь идет о постановлении, которое руководитель регионального управления Роспотребнадзора подписала в середине июля 2021 года. Оно предусматривает проведение прививочной кампании от коронавируса для определенных групп работников. В первую очередь оно касается организаций, которые входят в "группу риска". В этот перечень попали сотрудники образовательных учреждений, медицинских организаций, предприятий социальной сферы и сферы обслуживания, а также гражданские служащие.
Глава регионального управления Роспотребнадзора установила крайние сроки для проведения полного цикла вакцинации от коронавируса. Первый компонент любой из вакцин необходимо было ввести до 7 августа, а второй — до 1 сентября 2021 года. Если на предприятии оказывались привиты менее 60% сотрудников, то руководителю грозил штраф или появлялась вероятность приостановки работы компании.
"Месяц назад меня предупредили о необходимости сделать прививку. Работодатель поставил перед выбором: или прививаюсь, или отстраняют. Крайний срок — до 1 сентября. Но я не хочу этого делать, и это мой выбор. Я не уверена в безопасности вакцин, в их эффективности. С результатами исследований я также не ознакомлена. Да и мой профиль деятельности в компании не предусматривает тесных контактов с людьми. Следовательно, риска заражения также нет. У меня должен быть выбор! " — объяснила свою точку зрения одна из истиц.
Женщина считает, что постановление Роспотребнадзора ограничивает ее права и опасается, что даже при собеседовании на новое место у нее также могут потребовать справку о прививке.
По данным издания, среди тех, кто обратился в суд, есть представители РЖД, самарского метрополитена и поликлиник. При этом пока что только одного сотрудника отстранили от работы. Остальных же руководители компаний и организаций предупредили о такой возможности.
Последние комментарии
Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.