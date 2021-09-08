Не желающие прививаться от COVID самарцы судятся с главным санитарным врачом региона

В Самаре Октябрьский районный суд принял к рассмотрению коллективный иск от 75 жителей региона, пытающихся обжаловать решение главного санитарного врача Самарской области о вакцинации от коронавируса, сообщает 63.ru.

Речь идет о постановлении, которое руководитель регионального управления Роспотребнадзора подписала в середине июля 2021 года. Оно предусматривает проведение прививочной кампании от коронавируса для определенных групп работников. В первую очередь оно касается организаций, которые входят в "группу риска". В этот перечень попали сотрудники образовательных учреждений, медицинских организаций, предприятий социальной сферы и сферы обслуживания, а также гражданские служащие.

Глава регионального управления Роспотребнадзора установила крайние сроки для проведения полного цикла вакцинации от коронавируса. Первый компонент любой из вакцин необходимо было ввести до 7 августа, а второй — до 1 сентября 2021 года. Если на предприятии оказывались привиты менее 60% сотрудников, то руководителю грозил штраф или появлялась вероятность приостановки работы компании.

"Месяц назад меня предупредили о необходимости сделать прививку. Работодатель поставил перед выбором: или прививаюсь, или отстраняют. Крайний срок — до 1 сентября. Но я не хочу этого делать, и это мой выбор. Я не уверена в безопасности вакцин, в их эффективности. С результатами исследований я также не ознакомлена. Да и мой профиль деятельности в компании не предусматривает тесных контактов с людьми. Следовательно, риска заражения также нет. У меня должен быть выбор! " — объяснила свою точку зрения одна из истиц.

Женщина считает, что постановление Роспотребнадзора ограничивает ее права и опасается, что даже при собеседовании на новое место у нее также могут потребовать справку о прививке.

По данным издания, среди тех, кто обратился в суд, есть представители РЖД, самарского метрополитена и поликлиник. При этом пока что только одного сотрудника отстранили от работы. Остальных же руководители компаний и организаций предупредили о такой возможности.