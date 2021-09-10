16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Матч "Крыльев" с "Локомотивом" рассудит Василий Казарцев "Крылья Советов" в летнее трансферное окно пополнились на семь футболистов Сергей Пиняев сыграл за юношескую сборную России ФК "Акрон", ведя в счете, уступил гостям из Нижнекамска "Крылья Советов" в контрольном матче крупно обыграли "Урал"

Футбол Спорт

Матч "Крыльев" с "Локомотивом" рассудит Василий Казарцев

МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Назначены арбитры на матчи 7-го тура Тинькофф РПЛ 2020/21, сообщает пресс-служба ФК "Крылья Советов".

Игру "Крылья Советов" - "Локомотив", которая состоится в субботу, 11 сентября, в 15:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Антон Аверьянов (Москва); VAR – Анатолий Жабченко (Краснодар); AVAR – АЕгор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург); делегат РПЛ – Сергей Кочетов (Нижний Новгород).

При судействе Казарцева самарцы сыграли шесть игр в Чемпионате России, четыре - в ФНЛ, одну на Кубке России. Из 11 матчей одержали всего две победы, пять раз проиграли и было четыре ничьих. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3