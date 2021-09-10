Матч "Крыльев" с "Локомотивом" рассудит Василий Казарцев

Назначены арбитры на матчи 7-го тура Тинькофф РПЛ 2020/21, сообщает пресс-служба ФК "Крылья Советов".

Игру "Крылья Советов" - "Локомотив", которая состоится в субботу, 11 сентября, в 15:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Антон Аверьянов (Москва); VAR – Анатолий Жабченко (Краснодар); AVAR – АЕгор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург); делегат РПЛ – Сергей Кочетов (Нижний Новгород).

При судействе Казарцева самарцы сыграли шесть игр в Чемпионате России, четыре - в ФНЛ, одну на Кубке России. Из 11 матчей одержали всего две победы, пять раз проиграли и было четыре ничьих.