В Самарской области запустят промышленное производство онкопрепарата

В Самарской области планируют освоить массовое производство лекарственного препарата "Трастузумаб", используемого для лечения рака молочной железы и рака желудка. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Самарской области.

В соответствии с документом, в ближайшее время региональный минздрав проведет электронный конкурс на заключение госконтракта на поставку Трастузумаба. Контракт предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика по созданию или модернизации (или освоению) производства лекарственного препарата на территории Самарской области.

Срок действия контракта составит 10 лет, а максимальный срок, в течение которого будет создано (или освоено) производство онкопрепарата, - 46 месяцев с даты заключения госконтракта.

"Это производство должно обеспечивать поставку лекарственного препарата, который, в соответствии с законодательством РФ, признается товаром российского происхождения", - отмечается в документе.

В приложении к распоряжению прописано, что "Трастузумаб" - международное непатентованное наименование лекарственного препарата, включенного "в перечень жизненно необходимых и важнейших для медицинского применения, утвержденный распорядительным актом правительства РФ". Лекарственная форма - лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, дозировка - флаконы по 440 мг (пачки картонные в комплекте с растворителем 20 мл).

Минимальный объем инвестиций в создание производства - 1 млрд рублей.

Предположительно, производством препарата займется структура "Озон Фармацевтика". В октябре 2019 г. компания "Мабскейл" (принадлежащая "Озон Фармацевтика" Павла Алексеенко и его партнеров) начала клинические исследования I фазы сравнения биоаналога трастузумаба собственной разработки с оригинальным Герцептином от швейцарской Roche. А в январе 2021 г. "Мабскейл" перешел к заключительной фазе испытания своего аналога, сообщал "КоммерсатЪ" со ссылкой на главного исполнительного директора "Озон Хэлскеа" (входит в "Озон Фармацевтика") Андрея Горшкова. Горшков подтвердил, что производство препарата будет организовано на площадке ОЭЗ "Тольятти" в Самарской области, инвестиции в проект до 2028 года достигнут 15 млрд рублей.