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Банк "Открытие" упростил адрес интернет-банка для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интернет-банке "Бизнес-портал" появились новые полезные сервисы и функции, которые помогут онлайн менять данные о компании, удобнее проводить переводы с бизнес-карт и операции валютного контроля.

Главная новость: у "Бизнес-портала" появился новый простой адрес bp.open.ru. При этом порядок входа, логины и пароли остались прежними.

Кроме того, в интернет-банке теперь можно изменить данные о компании. В разделе "Компания" указаны регистрационные данные (включая ИНН, ОГРН, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКАТО, ОКПО, ОКТМО), основной ОКВЭД, лицензии, контакты, адреса. Пользователи могут дистанционно внести изменения и посмотреть историю обновлений за пару кликов.

Также в "Бизнес-портале" теперь можно получить онлайн ведомости банковского контроля в Excel и выставить счета контрагентам в иностранной валюте.

Помимо этого, в разделе "ВЭД" клиенты могут пользоваться калькулятором ожидаемого срока репатриации и увидеть дату ожидаемого исполнения обязательств по контракту. Этот функционал доступен в форме "Сведения об операции"/"Справка о подтверждающих документах".

Также клиентам "Открытия" стали доступны моментальные переводы по номеру карты внутри банка. При этом переводы между картами одной компании, выпущенными банком "Открытие", осуществляются без комиссий и лимитов. Услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении. Выполнить перевод просто — нужно указать сумму, номер карты получателя и выбрать назначение платежа из списка. Указывать подробные реквизиты не нужно.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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