Предпринимателя из Самарской области обвиняют в торговле контрафактной одеждой

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу жителя Кинельского района, обвиняемого в незаконном использовании товарного знака.

По версии следствия, в сентябре 2020 г. мужчина арендовал 13 помещений в с. Красный Яр, где продавал контрафактную спортивную одежду под видом оригинальной продукции известных брендов. Нанесенный правообладателям ущерб оценили в 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения.