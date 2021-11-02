В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении матери, морившей ребенка голодом

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, морившей голодом новорожденного ребенка, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
В конце сентября текущего года сотрудники полиции получили информацию от врачей детской больницы о том, что они не могут попасть в квартиру, где находится младенец. По словам обратившихся, мать ребенка всячески препятствовала врачам, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать ему необходимую медицинскую помощь.
По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в антисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание. Врачи с помощью полицейских госпитализировали мальчика в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.
Дознавателями отдела дознания ОП №22 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении безработной, ранее не судимой женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
"Практика показывает, что наиболее распространенной причиной насилия в отношении детей является антисоциальное поведение родителей, отрицательная обстановка в семье, злоупотребление родителей алкоголем, наркотическими веществами, неблагополучие семей, низкий уровень материального благосостояния, халатное отношение к своим обязанностям", - отметила начальник ПДН Управления МВД России по г. Тольятти Светлана Алезова.
Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?