Более чем 2,3 тыс. жителей Красноармейского района остались без газа

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Во вторник, 2 ноября, около 12:15 был поврежден газопровод высокого давления диаметром 159 мм в окрестностях деревни Сытовка Красноармейского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.