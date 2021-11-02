Открытие Private Banking и Visa пригласили клиентов на встречу Клуба коллекционеров Cosmoscow и Часового Дома Breguet

26 октября клиенты Private Banking банка "Открытие" и Visa стали участниками тематической встречи Клуба коллекционеров Cosmoscow и знаменитого швейцарского Часового Дома Breguet.
Приглашенные эксперты — директор и основатель ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина, легенда российской рекламной индустрии Андрей Амлинский, глава Breguet в России Василий Крессов, старший арт-консультант и руководитель Клуба коллекционеров Cosmoscow Наталья Горленко — говорили о мастерстве часовщиков как об искусстве, а также об интеграции современного искусства и брендов. Участники дискуссии также провели параллели между объектами современного искусства и тонким мастерством исполнения швейцарских часов.
Тема взаимодействия брендов с искусством, поддержки арт-институтов и инвестиций в искусство остается одним из важных направлений работы Открытие Private Banking и международной платежной системы Visa.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.