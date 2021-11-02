Главный инфекционист региона: вакцинация подростков может начаться до конца года

Начать вакцинацию подростков от коронавируса планируется до конца этого года. Об этом сообщила главный инфекционист министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

"Вакцинация подростков с 12 лет, надеемся, начнется в ближайшее время. Но реально, думаю, до конца этого года. Вакцина будет такая же. Говорить о том, что придет назальная форма, - очень рано", - заявила Елена Стребкова, отвечая на вопросы в прямом эфире, организованном региональным оперштабом.

Отметим, что в конце июня 2021 г. Всемирная организация здравоохранения признала, что вакцины против COVID-19 можно использовать для профилактики заболевания у детей и подростков. Клинические испытания "Спутника V" для подростков 12-17 лет начались в Москве 5 июля. Сообщалось, что они продлятся один год, по итогам может быть принято решение о включении несовершеннолетних в программу вакцинации от коронавируса.

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков. Уточнялось, что документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой "будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата".

12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель.

По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, концентрация препарата от коронавируса "Спутник V" снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз - для детей младшего возраста.