Самарца подозревают в избиении собутыльника до смерти

В Самаре 31-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 30 октября он выпивал с тремя знакомыми в квартире на пр. Кирова. Потом самарец поссорился с одним из собутыльников и избил его. Потерпевший скончался от полученных травм.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.