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Театр Культура

Два театра Самарской губернии отмечены экспертным советом премии "Золотая Маска"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два театра Самарской области отмечены экспертным советом премии "Золотая Маска". Самарский академический театр оперы и балета попал в Short List премии с балетом Максима Петрова "Фортепианный концерт" и претендует на победу сразу в двух номинациях - "Балет/Спектакль" и "Балет - современный танец/Работа балетмейстера-хореографа".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Кроме того, в Long List российской национальной театральной премии "Золотая Маска" вошел спектакль "Дракон" театра-студии "Грань". По мнению экспертного совета, он стал одним из самых заметных спектаклей сезона 2020-2021.

"Самарская область - один из признанных центров театральной жизни Поволжья и всей страны. Художественные постановки наших театров не раз удостаивались главной театральной премии России. Так, например, в прошлом году Самарский театр оперы и балета уже получал "Золотую Маску" за работу художника по костюмам в балете "Бахчисарайский фонтан". А театр-студия "Грань" становился лауреатом премии дважды - со спектаклями "Корабль дураков" и "Король Лир". То, что оба театра вновь отмечены экспертным советом премии, безусловно, говорит о высочайшем качестве работы, той высокой планке, которую ставят себе коллективы, выкладываясь со всей полнотой каждый раз, когда выходят на сцену", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поздравил творческие коллективы САТОБа и "Грани" со значимым достижением: "Мастерство, новаторский подход, умение вновь и вновь восхищать зрителя, - все это присуще нашим замечательным театрам. Поздравляю коллективы с высокой оценкой жюри, а театру оперы и балета от всей души желаю победы в конкурсе!"

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