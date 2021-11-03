В Новокуйбышевске задержали 71-летнюю рецидивистку, сбывавшую героин

В Новокуйбышевске сотрудники полиции задержали 71-летнюю местную жительницу, обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Информацию о возможной причастности пенсионерки к торговле наркотиками правоохранители получили во время ОПМ "Сообщи, где торгуют смертью". С целью проверки полученных сведений оперативники задержали женщину во дворе одного из домов города Новокуйбышевска. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудница полиции обнаружила и изъяла из одежды подозреваемой пачку из-под сигарет, внутри которой находилось порошкообразное вещество серого цвета. Со слов задержанной, в сигаретной пачке она хранила наркотики для последующего сбыта наркозависимым жителям города.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим - это героин общей массой свыше 21 грамма, что относится к крупному размеру.

По данным полиции, в мае 1999 г. женщина была осуждена за хранение и распространение наркотиков и приговорена к реальному сроку заключения. В общей сложности за незаконный оборот наркотиков задержанная провела в местах лишения свободы более 16 лет.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), с обвинительным заключением в отношении женщины направлено в Новокуйбышевский городской суд Самарской области для принятия решения по существу.

По ходатайству органа следствия суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.