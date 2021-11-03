В Новокуйбышевске задержали 71-летнюю рецидивистку, сбывавшую героин

В Новокуйбышевске сотрудники полиции задержали 71-летнюю местную жительницу, обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Информацию о возможной причастности пенсионерки к торговле наркотиками правоохранители получили во время ОПМ "Сообщи, где торгуют смертью". С целью проверки полученных сведений оперативники задержали женщину во дворе одного из домов города Новокуйбышевска. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудница полиции обнаружила и изъяла из одежды подозреваемой пачку из-под сигарет, внутри которой находилось порошкообразное вещество серого цвета. Со слов задержанной, в сигаретной пачке она хранила наркотики для последующего сбыта наркозависимым жителям города.
Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим - это героин общей массой свыше 21 грамма, что относится к крупному размеру.
По данным полиции, в мае 1999 г. женщина была осуждена за хранение и распространение наркотиков и приговорена к реальному сроку заключения. В общей сложности за незаконный оборот наркотиков задержанная провела в местах лишения свободы более 16 лет.
Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), с обвинительным заключением в отношении женщины направлено в Новокуйбышевский городской суд Самарской области для принятия решения по существу.
По ходатайству органа следствия суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?