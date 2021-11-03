Доверчивая тольяттинская пенсионерка перевела мошеннику более 600 тыс. рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 60-летняя жительница Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонил неизвестный и предложил оформить компенсацию за ранее приобретенные лекарства. Мужчина пояснил, что для получения выплат необходимо продиктовать данные банковской карты. Пенсионерка, доверившись незнакомцу, сообщила данные своей карты, после чего с ее счета было похищено 667 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.