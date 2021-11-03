В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Во вторник, 2 ноября, в Самаре начали вырубать дубовую рощу на 3-й просеке напротив "МТЛ Арены", сообщили samara.kp.ru обеспокоенные жители соседнего микрорайона. По их словам, на месте бывших пионерских лагерей и баз отдыха на участке в 15 тыс. кв. метров ООО "Специализированный застройщик "Статус" собрался возвести 9-подъездный 10-этажный дом, рассчитанный на 444 квартиры.

"Исторически это была территория пионерских лагерей, баз отдыха, - рассказала изданию местная жительница. - Потом здесь построили многоэтажку, дом на ул. Советской Армии, 240. Базы отдыха снесли, но освободившуюся территорию отвели исключительно под малоэтажную застройку, зона Ж-1. В результате тут был построен наш ЖК "Экоквартал" - пять четырехэтажных домов".

Попытку сменить зонирование участка на зону Ж-4, которая позволяла строить здесь дома выше пяти этажей, застройщик предпринял еще в 2016 году. Однако большинством участников публичных слушаний этот проект не был поддержан. Позже земля каким-то образом была переведена в нужную застройщику категорию Ж-3 - "среднеэтажная застройка". В конце июля ООО "Статус" получило разрешение на строительство.

"На участке сразу же появились геодезисты, проводились изыскания. Неделю назад, аккурат когда объявили локдаун, участок огородили забором, поставили строительный вагончик, - рассказала собеседница издания. - Ни информационной таблички, ни каких-либо данных о застройщике - ничего, хотя по закону они обязаны быть. А сегодня с раннего утра на участке появились рабочие с бензопилами и начали безжалостно вырубать дубовую рощу. Мы спрашивали, на каком основании, просили предъявить порубочный билет, но над нами посмеялись прямо в лицо. Заявили: мол, это частная собственность, захотим - все вырубим, выкопаем тут котлован и построим дом хоть в 50 этажей".

По словам людей, внушительных размеров 10-этажка посреди четырехэтажного квартала загородит жителям существующих домов солнечный свет, а также ухудшит экологическую ситуацию в городе. Жители написали коллективное обращение губернатору, в мэрию, следственный комитет и прокуратуру, в котором просят проверить законность перевода земельного участка в зону среднеэтажной застройки.

"Когда именно были проведены публичные слушания о смене зонирования мы как жители соседнего поселка, самарцы и налогоплательщики информации не имеем, - говорится в коллективном обращении. - Данный 10-этажный дом будет возводиться на месте реликтового леса, в зеленой зоне, которых в городе и так практически не осталось. Эта застройка нарушит гармоничный вид города с Волги на береговую часть Самары. Неминуемо ухудшится экологическая обстановка в связи с вырубкой деревьев, гибелью живущих на них птиц и белок. 10-этажное здание перекроет доступ солнечного света в наши дома, и нам придется включать свет днем, что увеличит расход электроэнергии в наших домах. Кроме того, строительство дома на 444 квартиры усилит нагрузку на инфраструктуру, которой в нашем районе и так не хватает. Кроме того, на участке находится овраг, а значит здесь могут быть плавучие грунты. Это создает потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, которые будут проживать в новом доме, и для нас, законно проживающих по соседству, платящих налоги избирателей".

Реакция властей и застройщика на данное обращение пока неизвестна.