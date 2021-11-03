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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 2 ноября, в Самаре начали вырубать дубовую рощу на 3-й просеке напротив "МТЛ Арены", сообщили samara.kp.ru обеспокоенные жители соседнего микрорайона. По их словам, на месте бывших пионерских лагерей и баз отдыха на участке в 15 тыс. кв. метров ООО "Специализированный застройщик "Статус" собрался возвести 9-подъездный 10-этажный дом, рассчитанный на 444 квартиры.

"Исторически это была территория пионерских лагерей, баз отдыха, - рассказала изданию местная жительница. - Потом здесь построили многоэтажку, дом на ул. Советской Армии, 240. Базы отдыха снесли, но освободившуюся территорию отвели исключительно под малоэтажную застройку, зона Ж-1. В результате тут был построен наш ЖК "Экоквартал" - пять четырехэтажных домов".

Попытку сменить зонирование участка на зону Ж-4, которая позволяла строить здесь дома выше пяти этажей, застройщик предпринял еще в 2016 году. Однако большинством участников публичных слушаний этот проект не был поддержан. Позже земля каким-то образом была переведена в нужную застройщику категорию Ж-3 - "среднеэтажная застройка". В конце июля ООО "Статус" получило разрешение на строительство.

"На участке сразу же появились геодезисты, проводились изыскания. Неделю назад, аккурат когда объявили локдаун, участок огородили забором, поставили строительный вагончик, - рассказала собеседница издания. - Ни информационной таблички, ни каких-либо данных о застройщике - ничего, хотя по закону они обязаны быть. А сегодня с раннего утра на участке появились рабочие с бензопилами и начали безжалостно вырубать дубовую рощу. Мы спрашивали, на каком основании, просили предъявить порубочный билет, но над нами посмеялись прямо в лицо. Заявили: мол, это частная собственность, захотим - все вырубим, выкопаем тут котлован и построим дом хоть в 50 этажей".

По словам людей, внушительных размеров 10-этажка посреди четырехэтажного квартала загородит жителям существующих домов солнечный свет, а также ухудшит экологическую ситуацию в городе. Жители написали коллективное обращение губернатору, в мэрию, следственный комитет и прокуратуру, в котором просят проверить законность перевода земельного участка в зону среднеэтажной застройки.

"Когда именно были проведены публичные слушания о смене зонирования мы как жители соседнего поселка, самарцы и налогоплательщики информации не имеем, - говорится в коллективном обращении. - Данный 10-этажный дом будет возводиться на месте реликтового леса, в зеленой зоне, которых в городе и так практически не осталось. Эта застройка нарушит гармоничный вид города с Волги на береговую часть Самары. Неминуемо ухудшится экологическая обстановка в связи с вырубкой деревьев, гибелью живущих на них птиц и белок. 10-этажное здание перекроет доступ солнечного света в наши дома, и нам придется включать свет днем, что увеличит расход электроэнергии в наших домах. Кроме того, строительство дома на 444 квартиры усилит нагрузку на инфраструктуру, которой в нашем районе и так не хватает. Кроме того, на участке находится овраг, а значит здесь могут быть плавучие грунты. Это создает потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, которые будут проживать в новом доме, и для нас, законно проживающих по соседству, платящих налоги избирателей".

Реакция властей и застройщика на данное обращение пока неизвестна.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:50 В Пестравском районе к 2023 г. построят жилой корпус пансионата для престарелых и инвалидов

А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:00 На квартиры, проданные "Прогрессом-Н", пришли обманутые дольщики

Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?

John Nameless 22 октября 2021 14:36 Самарская компания сорвала строительство космического локатора в Московской области

позорище то какое ёкэлэмэнэ

Андрей Черкасов 30 сентября 2021 16:21 Проект высотки "Радамиры" на пр. Карла Маркса забрал Трансгруз

Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.

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