В связи с высокой востребованностью 3 ноября в Самаре продолжится масштабная вакцинация от коронавируса

В среду, 3 ноября, в Самаре продолжит работу пункт вакцинации от COVID-19 #ВакцинацияЗдороваяНация, специально созданный в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14а).

Новый формат оценили сотни горожан. В первый день масштабной вакцинации, которая проходила вчера в здании библиотеки, прививку сделали более тысячи человек. В связи с высокой востребованностью работу пункта в Самаре продлили и сегодня. Привиться или пройти повторную вакцинацию могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим документ, удостоверяющий личность. Пункт будет работать до 20 часов. Все, кто привился в этом пункте, второй компонент вакцины смогут получить здесь же через 21 день.

Отметим, пункт вакцинации от COVID-19 в библиотеке - это дополнительный пункт к 167 постоянно действующим в регионе (из них девять работают в круглосуточном режиме). В нем работают специально сформированные для этого бригады медиков (врач и медсестра) из числа сотрудников медучреждений региона. Кроме того, жителям помогают волонтеры из медицинского колледжа им. Нины Ляпиной, а также добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В помещении, где расположен пункт, тщательно следят за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Работа пункта организована таким образом, что пройти вакцинацию в нем можно без очередей, в спокойной обстановке. Созданы условия конвейерного принципа работы, когда от входа до выхода все зоны функционально распределены: зона входа, зона оформления документации (согласия, анкет), зона осмотра врачом, зона вакцинации и зона нахождения пациента после вакцинации под присмотром медицинских работников.

Врачи напоминают: сегодня вакцинация - единственная возможность сформировать коллективный иммунитет, который позволит противостоять коронавирусу.