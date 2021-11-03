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Здравоохранение Общество

В связи с высокой востребованностью 3 ноября в Самаре продолжится масштабная вакцинация от коронавируса

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 ноября, в Самаре продолжит работу пункт вакцинации от COVID-19 #ВакцинацияЗдороваяНация, специально созданный в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14а).

Новый формат оценили сотни горожан. В первый день масштабной вакцинации, которая проходила вчера в здании библиотеки, прививку сделали более тысячи человек.  В связи с высокой востребованностью работу пункта в Самаре продлили и сегодня. Привиться или пройти повторную вакцинацию могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим документ, удостоверяющий личность. Пункт будет работать до 20 часов. Все, кто привился в этом пункте, второй компонент вакцины смогут получить здесь же через 21 день. 

Отметим, пункт вакцинации от COVID-19 в библиотеке - это дополнительный пункт к 167 постоянно действующим в регионе (из них девять работают в круглосуточном режиме). В нем работают специально сформированные для этого бригады медиков (врач и медсестра) из числа сотрудников медучреждений региона. Кроме того, жителям помогают волонтеры из медицинского колледжа им. Нины Ляпиной, а также добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В помещении, где расположен пункт, тщательно следят за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Работа пункта организована таким образом, что пройти вакцинацию в нем можно без очередей, в спокойной обстановке. Созданы условия конвейерного принципа работы, когда от входа до выхода все зоны функционально распределены: зона входа, зона оформления документации (согласия, анкет), зона осмотра врачом, зона вакцинации и зона нахождения пациента после вакцинации под присмотром медицинских работников.

Врачи напоминают: сегодня вакцинация - единственная возможность сформировать коллективный иммунитет, который позволит противостоять коронавирусу.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Пусть прививается , кто ее держит !

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ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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