Жителя Самарской области будут судить за хищение товара у работодателя

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 30-летнего местного жителя, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, сотрудник фирмы, продающей автозапчасти оптом, с июня 2020 г. по март 2021 г. неоднократно похищал имущество организации, используя служебное положение. Ущерб составил более 640 тыс. рублей.

Чтобы вычислить преступника, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и проанализировали бухгалтерские документы. В итоге выяснилось, что мужчина оформлял поддельные документы на возврат якобы некачественного товара поставщику, а потом забирал себе продукцию со склада. Кроме того, в накладных по реальным возвратам сотрудник фирмы завышал количество товара и эти "излишки" также забирал себе. Похищенные запчасти он продавал.