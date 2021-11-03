Обвиняемый в наркопроизводстве житель Самарской области купил на вырученные деньги Audi

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали двух предполагаемых участников преступной группы, производившей наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дома у подозреваемых изъяли марихуану в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По версии следствия, один из фигурантов дела получил от подельника 1,4 млн руб., полученные от сбыта наркотиков, и на эти деньги купил Audi Q5. Из-за этого на него возбудили еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 174 УК РФ.