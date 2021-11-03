Из самарского ТЦ "Мега" эвакуировали людей

В среду, 3 ноября, утром из самарского ТРК "Мега" эвакуировали людей, правоохранители оцепили прилегающую территорию и приступили к обследованию здания. Об этом очевидцы происходящего сообщают в соцсетях.

Также самарцы жаловались, что на близлежащих участках дорог образовались автомобильные пробки.

По одной из версий, причиной эвакуации стало сообщение в соцсетях о минировании. Якобы некий пользователь потребовал перечислить ему крупную сумму денег, в противном случае грозил устроить взрывы.

Обследование продолжалось продолжительное время. Очевидцы сообщают, что правоохранители использовали служебных собак. В итоге все закончилось благополучно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что на данный момент обследование закончилось и опасных предметов не обнаружено.

Очевидцы пишут в соцсетях, что посетителей уже начали впускать в торговый центр.