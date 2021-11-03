Специалисты МегаФона узнали, где россияне проводят нерабочие дни

С 28 по 30 октября 2021 года из российских городов уехали вдвое больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Среди жителей - абонентов МегаФона, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населенные пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года большее число людей путешествовало на дальние расстояния - около 20% от общего числа перемещавшихся.

Самый большой отток городских жителей аналитики МегаФона зафиксировали в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей - это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Максимальная миграция населения в регионах с 28 по 30 октября была отмечена в Калининграде - город покинули 5,7% жителей. Далее следуют Санкт-Петербург - 5,5%, Саратов - 3,8% и Нижний Новгород - 3,6%.

Из Самары в начале нерабочих дней выехало 2% жителей. Люди также стали меньше перемещаться внутри областной столицы: если в обычные дни октября один житель преодолевал в среднем 7 км в день, то на прошлой неделе этот показатель сократился на 16% - до 5,8 км в день.

С 28 по 30 октября в России значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весну 2020 года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, даже находясь на даче или в любой другой точке России.