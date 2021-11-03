Специалисты МегаФона узнали, где россияне проводят нерабочие дни

С 28 по 30 октября 2021 года из российских городов уехали вдвое больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.
Среди жителей - абонентов МегаФона, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населенные пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года большее число людей путешествовало на дальние расстояния - около 20% от общего числа перемещавшихся.
Самый большой отток городских жителей аналитики МегаФона зафиксировали в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей - это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Максимальная миграция населения в регионах с 28 по 30 октября была отмечена в Калининграде - город покинули 5,7% жителей. Далее следуют Санкт-Петербург - 5,5%, Саратов - 3,8% и Нижний Новгород - 3,6%.
Из Самары в начале нерабочих дней выехало 2% жителей. Люди также стали меньше перемещаться внутри областной столицы: если в обычные дни октября один житель преодолевал в среднем 7 км в день, то на прошлой неделе этот показатель сократился на 16% - до 5,8 км в день.
С 28 по 30 октября в России значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весну 2020 года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, даже находясь на даче или в любой другой точке России.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...