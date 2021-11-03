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Клиенты ВТБ перевели более 15 млн рублей через голосового ассистента

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Голосовой ассистент ВТБ Онлайн помог пользователям приложения перевести и оплатить сотовую связь на сумму свыше 15 млн рублей. С момента запуска сервиса его услугами воспользовались почти 200 тысяч клиентов, направивших 260 тысяч вопросов о продуктах и услугах банка.

ВТБ продолжает развивать голосового ассистента в мобильном приложении ВТБ Онлайн. С момента запуска виртуального помощника в феврале этого года его интерфейс стал удобнее для использования. Теперь он находится не в чате с банком, а выведен в отдельный раздел: при обращении к голосовому ассистенту клиент увидит небольшой экран поверх основного, в котором появится текст диалога с помощником. С помощью голосового ассистента теперь можно заказать SIM-карту ВТБ Мобайл с бесплатной курьерской доставкой. Он может помочь клиентам перевести валюту между своими счетами, расскажет про условия оформления детской карты и объяснит, как ее выпустить в ВТБ Онлайн.

"Голосовые помощники обладают огромным потенциалом для решения клиентских запросов и управления банковскими операциями. Мы постоянно улучшаем своего голосового ассистента и учим его помогать клиентам по любым финансовым вопросам. Теперь он сможет поддержать с клиентами беседу и на отвлеченные темы. С ним можно обсудить кино, литературу, любимые блюда или просто поговорить по душам. В дальнейшем мы расширим список тематик, чтобы пользователям было еще интереснее с ним общаться", — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Голосовой ассистент ВТБ консультировать клиентов по 1,4 тыс. различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. Он поможет оплатить мобильный и перевести деньги клиенту ВТБ по номеру телефона.

Для общения с голосовым ассистентом необходимо запустить мобильное приложение ВТБ Онлайн, сказать "Привет, ВТБ!" или нажать на соответствующее окошко в правом верхнем углу экрана.

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