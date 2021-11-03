Глава Смышляевки официально отправлен в отставку

Главу Смышляевки Волжского района Самарской области Вячеслава Брызгалова официально отправили в отставку. Решение было принято депутатами собрания представителей городского поселения 26 октября.

Полномочия главы Смышляевки были досрочно прекращены депутатами в связи с отставкой по собственному желанию и выходом на пенсию.



В настоящий момент временно исполняющим обязанности главы городского поселения назначен Андрей Сапрыкин, занимающий должность первого заместителя главы Смышляевки.