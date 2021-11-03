Глава Смышляевки официально отправлен в отставку

Главу Смышляевки Волжского района Самарской области Вячеслава Брызгалова официально отправили в отставку. Решение было принято депутатами собрания представителей городского поселения 26 октября.
Полномочия главы Смышляевки были досрочно прекращены депутатами в связи с отставкой по собственному желанию и выходом на пенсию.
В настоящий момент временно исполняющим обязанности главы городского поселения назначен Андрей Сапрыкин, занимающий должность первого заместителя главы Смышляевки.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!