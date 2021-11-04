Двоих юношей будут судить за кражу перфоратора и шлифмашинок

В Сызрани закончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимых местных жителей по ст. 158 УК РФ за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину.

По данным полиции, в июле текущего года в дежурную часть поступило сообщение от жителя города Сызрани, который заявил о пропаже с одной из строек города его инструментов - воры украли две шлифовальные машинки и перфоратор. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 29 тыс. рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев произошедшего, При осмотре двери помещения полицейские установили, что следы взлома отсутствуют.

Потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что местонахождение ключа от замка двери знали только работники стройки. Затем в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из комиссионных магазинов города полицейские обнаружили документы о сдаче строительных инструментов, схожих по описанию с похищенными. Выяснилось, что их реализовали в ломбарде двое мужчин.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых. 18-летние молодые люди признали вину в совершенном противоправном деянии и пояснили, что на момент хищения инструментов работали в бригаде потерпевшего и знали, где хранится ключ от вагончика.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для принятия решения по существу. Обвиняемым грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Молодые воры возместили причиненный потерпевшему ущерб в полном объеме в досудебном порядке.