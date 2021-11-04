В Самарской области новый антирекорд - еще 1603 человека заразились коронавирусом

В четверг, 4 ноября, стало известно о еще 1603 новых случаях заражения в Самарской области. Данные опубликовал региональный оперативный штаб. Основная масса заболевших - в крупных городах региона.

611 человек заболели в Самаре, 369 - в Тольятти, 62 в Новокуйбышевске, 51 человек заразился COVID-19 в Отрадном.

Далее цифры такие:

- 48 в г. Сызрань

- 41 в г. Кинель

- 35 в Нефтегорском районе

- 28 в Ставропольском районе

- 28 в Сергиевском районе

- 23 в Кинель-Черкасском районе

- 22 в г. Похвистнево

- 21 в г. Чапаевск

- 21 в Волжском районе

- 18 в Приволжском районе

- 18 в Богатовском районе

- 17 в Большеглушицком районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Похвистневском районе

- 14 в Кинельском районе

- 13 в Клявлинском районе

- 13 в Пестравском районе

- 12 в Исаклинском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в Красноярском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 10 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 7 в Борском районе

Сообщается о 30 погибших от коронавируса - это женщины 60, 61, 63, 68, 71, 72, 76, 79, 80, 84, 86, 88, 89, 95 лет, мужчины 63, 67, 78, 79, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; женщины 74, 78 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; женщины 64, 80, 85 лет; мужчины 69, 84 лет - эти пациенты не имели выявленных хронических заболеваний.

Всего с начала пандемии от коронавируса в регионе скончались уже 4735 человек.