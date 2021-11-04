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Здравоохранение Общество

В Самарской области новый антирекорд - еще 1603 человека заразились коронавирусом

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 ноября, стало известно о еще 1603 новых случаях заражения в Самарской области. Данные опубликовал региональный оперативный штаб. Основная масса заболевших - в крупных городах региона.

611 человек заболели в Самаре, 369 - в Тольятти, 62 в Новокуйбышевске, 51 человек заразился COVID-19 в Отрадном.

Далее цифры такие:

- 48 в г. Сызрань
- 41 в г. Кинель
- 35 в Нефтегорском районе
- 28 в Ставропольском районе
- 28 в Сергиевском районе
- 23 в Кинель-Черкасском районе
- 22 в г. Похвистнево
- 21 в г. Чапаевск
- 21 в Волжском районе
- 18 в Приволжском районе
- 18 в Богатовском районе
- 17 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Похвистневском районе
- 14 в Кинельском районе
- 13 в Клявлинском районе
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Исаклинском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в Красноярском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 10 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 7 в Борском районе

Сообщается о 30 погибших от коронавируса - это женщины 60, 61, 63, 68, 71, 72, 76, 79, 80, 84, 86, 88, 89, 95 лет, мужчины 63, 67, 78, 79, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; женщины 74, 78 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; женщины 64, 80, 85 лет; мужчины 69, 84 лет - эти пациенты не имели выявленных хронических заболеваний.

Всего с начала пандемии от коронавируса в регионе скончались уже 4735 человек.

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Пусть прививается , кто ее держит !

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ужас

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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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