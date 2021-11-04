В День народного единства Дмитрий Азаров встретился с волонтерами

В четверг, 4 ноября, в День народного единства губернатор Дмитрий Азаров встретился с волонтерами - активистами акций "Мы вместе", "За Волгу", волонтерами-медиками и представителями других добровольческих организаций.

Встреча состоялась в региональном волонтерском штабе, который организовали на базе ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области и регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в самарском Окружном Доме Офицеров.

"Штаб не пустует и в выходные, и в праздничные дни, вижу, что работа идет. Значит, люди всегда могут быть уверены в том, что к ним придут на помощь. Вам за это огромное спасибо. В День народного единства это особенно символично, - обратился к волонтерам губернатор. - Медработники сейчас стоят на передовой войны с незримым врагом, очень опасным и коварным. Они наши профессиональные воинские подразделения. Но есть и народное ополчение - это вы, люди с большим сердцем, с патриотическим настроем, с готовностью прийти на помощь каждому, кто в этой помощи нуждается".

С самого начала пандемии коронавирусной инфекции волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам: покупают продукты питания, лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ онлайн, а также оказывают помощь по дому.

"Сложно было людям и в прошлом году, и сейчас, в период очередной волны коронавируса, находиться на самоизоляции. Понятно, что им нужна помощь и по хозяйству, и продукты принести, но иной раз им просто нужно человеческое общение", - отметил губернатор.

За первый и второй этапы акции "Мы вместе" волонтерам поступило более 130 тыс. обращений от жителей региона, из которых по 63 тыс. была оказана помощь, а по 67 тыс. проведена консультация. В акции приняло участие более 10 тыс. волонтеров региона, было доставлено более 600 тыс. килограмм продуктов. Больше тысячи волонтеров сейчас работают в регионе.

С 29 октября волонтеров региональной "горячей линии" подключили к работе по вопросу разблокировки социальных карт. Они собирают данные о прохождении вакцинации, а затем передают эту информацию для дальнейшей обработки в министерство социально-демографической и семейной политики региона.

Также с 1 ноября организована работа волонтеров в 10 павильонах многофункциональных центров Самары. Распределено по два добровольца на дежурство в часы работы МФЦ в зале ожидания. Они консультируют посетителей и помогают распечатывать QR-коды обратившимся гражданам.

Волонтеры-медики привлечены к работе call-центров "горячей линии" по коронавирусу. Ежедневно обеспечено дежурство на линиях 30 волонтеров-медиков.

2 и 3 ноября, в единые дни вакцинации, волонтеры штаба "Мы вместе" совместно с волонтерами - студентами медицинского колледжа им. Н.Ляпиной помогали посетителям пункта вакцинации, организованного на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки.

"Я очень рад, что благодаря вашему примеру таких людей в Самарской области становится все больше, у нас уже многотысячная армия волонтеров. Спасибо за то, что вы помогаете людям, тратите широту своей души, не говоря уж о времени и ресурсах", - поблагодарил губернатор.

На встрече с губернатором волонтеры высказали свои предложения о том, как сделать помощь людям эффективнее. Например, активисты движения "За Волгу" предложили подготовить видеоролик, который научит получить QR-код.

"Уверен, что такой ролик будет востребован, - оценил идею Дмитрий Азаров и предложил волонтерам сделать его самим, пообещав помочь с ресурсами и распространением среди населения. - Сделайте его просто и понятно, современно, креативно".

Активист движения "Волонтеры Победы" предложили ввести льготы на проезд для волонтеров, которые посещают людей на дому. Дмитрий Азаров поддержал предложение и поручил проработать этот вопрос.

"Такие квоты должны быть в каждой волонтерской организации. В случае, если потребность в услугах волонтерской организации будет возрастать, будем увеличивать лимит", - принял решение губернатор.

Во время общения губернатора с волонтерами в штаб поступил телефонный звонок. На "горячую линию" штаба позвонила женщина, которая сообщила, что сделала вторую прививку от COVID-19 и не знает, где получить QR-код.

Волонтеры объяснили ей, как получить код на портале "Госуслуги" или как записаться в ближайший к ее дому МФЦ. После того как помощь обратившейся была оказана, активисты обсудили с губернатором, какие ситуации еще нужно проработать для повышения эффективности оказания помощи людям.

После звонка общение продолжилось. Руководитель волонтерского центра Самарского государственного технического университета, победитель конкурса "Студент года-2020" и участник конкурса "Студент года-2021" Никита Анучин поинтересовался, будет ли возможность проведения финала конкурса и церемонии награждения в традиционном, очном формате, учитывая, что все участники вакцинированы и имеют QR-коды.

"Все, что мы сейчас делаем, - для того, чтобы защитить жизнь и здоровье людей и вернуться к привычной жизни. Время покажет, однако надеюсь, что сможем провести конкурс "Студент года" в очном формате и пригласить людей, которые получили QR-коды. Сможем порадоваться за успехи наших земляков, которые своими делами, талантами заслуживают тех или иных званий, призов и наград", - ответил на вопрос студента губернатор.

Также во время обсуждения прозвучал вопрос о возможности проведения международного форума Волонтеров Победы в декабре.

"Каждый день мы будем анализировать ситуацию в регионе. Как только ситуация стабилизируется, перестанет расти количество заболевших, можно будет это обсуждать. Но сейчас ситуация непредсказуема не только в стране, но и в мире", - прокомментировал вопрос волонтеров Дмитрий Азаров.

В завершение беседы губернатор затронул вопрос о том, как будет организована работа в регионе после окончания периода нерабочих дней, объявленных президентом страны, в каком режиме будут работать экономика, система образования, сфера услуг, торговля.

"Мы будем принимать решения исходя из данных о количестве инфицированных, занятых коек, потреблении кислорода и других факторов, в том числе условий в разных отраслевых и возрастных категориях людей. Сейчас мы откладываем решение, чтобы у нас было накоплено больше информации об эффективности нерабочих дней. В течение двух дней мы отмечаем, что количество выздоровевших и выписанных из стационара больше, чем тех, кого мы госпитализируем. Можно ли говорить, что это устойчивая тенденция? Наверное, пока рано. Есть и еще очень важный сигнал: у нас снижается количество людей, которые болеют ОРВИ, ОРЗ. Мы фиксируем это меньше недели, нужно большее количество дней для анализа ситуации, для принятия решения, которое было бы точным", - сообщил руководитель региона, заявив, что заседание штаба, где будут озвучены решения, намечено на 6 ноября.

На нем будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий сферы услуг, фитнес-центров и торговли для граждан, имеющих QR-коды.