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Здравоохранение Общество

Скончался заведующий хирургическим отделением больницы им. Середавина

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Скончался заведующий хирургическим отделением больницы им. Середавина, заслуженный врач России Борис Цветков, сообщает сайт медучреждения. Смерть наступила 3 ноября, по данным источников, он болел коронавирусом.

Борис Цветков был главным внештатным специалистом по эндоскопической хирургии министерства здравоохранения Самарской области.

Соболезнования его близким выразил губернатор Дмитрий Азаров.

"Обладая особой харизмой, отзывчивостью, чувством юмора, при этом высочайшим профессионализмом и ответственностью, он заслужил репутацию хирурга от Бога, специалиста с золотыми руками", - в частности, отметил глава региона.

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