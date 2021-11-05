Скончался заведующий хирургическим отделением больницы им. Середавина, заслуженный врач России Борис Цветков, сообщает сайт медучреждения. Смерть наступила 3 ноября, по данным источников, он болел коронавирусом.
Борис Цветков был главным внештатным специалистом по эндоскопической хирургии министерства здравоохранения Самарской области.
Соболезнования его близким выразил губернатор Дмитрий Азаров.
"Обладая особой харизмой, отзывчивостью, чувством юмора, при этом высочайшим профессионализмом и ответственностью, он заслужил репутацию хирурга от Бога, специалиста с золотыми руками", - в частности, отметил глава региона.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.