В Самаре эвакуировали людей с ж/д вокзала из-за сообщения анонима

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В четверг, 4 ноября, к ж/д вокзалу Самары приехали полицейские, представители чрезвычайных служб, люди из здания были эвакуированы, а силовики приступили к обследованию его помещений. Об этом сообщали очевидцы.