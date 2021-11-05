В Самаре силовики проверяли безопасность станций метро

В пятницу, 5 ноября, в первой половине дня к станциям метро "Гагаринская" и "Победа" в Самаре приехали сотрудники полиции и МЧС. Об этом сообщают очевидцы происходившего.

По предварительным данным, причиной проверок могло стать некое сообщение о возможном минировании станций метро и не только в Самаре.

В МП "Самарский метрополитен" корреспонденту Волга Ньюс, в свою очередь, сообщили, что сегодня сотрудники полиции и МЧС обследовали станции метро Самары. К настоящему моменту ничего опасного на станциях в Самаре не обнаружено. На месте остаются сотрудники полиции.

Метрополитен работает в обычном режиме.