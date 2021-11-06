Проект ремонта трассы "Самара-Оренбург" в Богатовском районе разработают к 2023 году

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Региональный минтранс ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную и рабочую документацию на ремонт дороги "Самара — Оренбург" в Богатовском районе на участке км 0+000 — км 10+000.