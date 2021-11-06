В Тольятти задержали пожилую женщину, купившую наркотики в Интернете

На ул. Тополиной в Автозаводском районе Тольятти сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 50-летнюю местную жительницу, у которой обнаружили при себе два свертка с метилэфедроном. Один сверток она положила в карман куртки, второй — в пакет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Общая масса изъятого наркотика составила 55,75 граммов, что относится к крупному размеру.

По данным правоохранителей, задержанная оказалась ранее не судимой и безработной. На допросе она рассказала, что купила наркотики в Интернете "для личного употребления без цели сбыта".

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере". Подозреваемая находится под домашним арестом.