В Самарской области 6 ноября зафиксирован 1621 новый случай коронавируса

В субботу, 6 ноября, в Самарской области подтвержден 1621 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Из этого количества 627 случаев приходится на Самару, 354 — на Тольятти. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 142669 случаев Covid-19, скончались 4788 человек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 149,95, по стране — 168,24. Коэффициент летальности в области — 3,36, в стране — 2,81.