В Самарской области число заразившихся коронавирусом за сутки приближается к 1700

В воскресенье, 7 ноября, за сутки в Самарской области выявили 1695 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заразились 144364 человека. Из них выздоровели 108362 пациента, в том числе 956 за последние сутки.
Скончались за сутки 22 зараженных, а всего 4810 человек.
В России за сутки зафиксировали 39165 случаев заражения (а всего 8795095). Выздоровели за сутки 26806 человек, а за все время 26806. Умерли за сутки 1179 зараженных, а всего 246814.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.