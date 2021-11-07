В Самарской области число заразившихся коронавирусом за сутки приближается к 1700

В воскресенье, 7 ноября, за сутки в Самарской области выявили 1695 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заразились 144364 человека. Из них выздоровели 108362 пациента, в том числе 956 за последние сутки.

Скончались за сутки 22 зараженных, а всего 4810 человек.

В России за сутки зафиксировали 39165 случаев заражения (а всего 8795095). Выздоровели за сутки 26806 человек, а за все время 26806. Умерли за сутки 1179 зараженных, а всего 246814.