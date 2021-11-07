Дмитрий Азаров возложили цветы к знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года"

В воскресенье, 7 ноября, в Самарской области отметили 80-летие запасной столицы СССР и проведения военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В этот день в губернии чтят память героев Великой Отечественной войны.

На площади им. Куйбышева состоялось торжественное возложение цветов к знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года". В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители регионального правительства, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты областного парламента, руководители и воспитанники общественных патриотических объединений.

"Парад 7 ноября 1941 года - значимое и, возможно, переломное событие в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Это значимое событие для нашего региона, сыгравшее важнейшую роль в ходе разгрома фашистской Германии, не допустило открытия фронтов на восточном направлении, со стороны Турции, Японии. Память об этом мы храним и сегодня. Этот парад отмечен всеми историками Великой Отечественной войны. И, конечно, большую гордость у нас вызывает тот факт, что этот самый масштабный парад в 1941 году прошел здесь, в Запасной столице, на самой большой площади Европы", - подчеркнул губернатор.

7 ноября 1941 г. парады прошли в трех городах Советского Союза: Москве, Воронеже и Куйбышеве. Парад в Запасной столице стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории. Парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество народа перед лицом тяжелейших испытаний.

Второй год подряд из-за пандемии коронавируса проведение крупных мероприятий с участием многочисленных парадных расчетов и гостей из других регионов и стран мира ограничено. Но это не помешало участникам сплотиться в уже онлайн-формате и почтить память тех, кто ценой собственной жизни подарил нам свободу.

"Да, сейчас в условиях пандемии мы не можем провести парад здесь, но та инициатива по проведению онлайн-парада, которая была выдвинута реготделением партии "Единая Россия" и поддержана всеми регионами, оправдана в этот период. Каждый, кто принял участие в параде, никогда не забудет трагические и героические страницы истории нашей родины, историю развития Поволжья, тот вклад, который Приволжский федеральный округ внес в разгром фашизма", - отметил Дмитрий Азаров.

В преддверии памятной даты в регионе провели свыше 3 тыс. патриотических мероприятий в онлайн-формате в общеобразовательных, средних специальных, высших учебных заведениях, учреждениях культуры, на предприятиях.

Ключевыми событиями стали региональный онлайн-смотр строя и песен юнармейских отрядов, телемост Самара - Москва - Воронеж в музее Самарского технического лицея, флэшмобы в социальных сетях "Мой Парад Памяти" и "Куйбышев - запасная столица".

В онлайн-формате торжественно прошли колонны в честь 80-летия присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны и легендарного военного парада 7 ноября 1941 года.

Юнармейские отряды, кадетские классы, военно-патриотические клубы, высшие и средние специальные учебные заведения, силовые структуры, промышленные предприятия, ветеранские и молодежные общественные организации из регионов ПФО, Санкт-Петербурга, Ленинградской области подготовили видеопоздравления, презентации. Также прошли парадные расчеты по площадям регионов, муниципальных образований, своих учреждений. Важной составляющей онлайн-парада стали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.

В числе тех, кто пришел почтить память о подвиге солдат на площадь Куйбышева, были и юные патриоты, воспитанники общественных объединений.

"Мы должны помнить тех, кто за нас воевал, потому что без знаний, памяти о прошлом нет будущего. Великая Отечественная война - одно из самых значимых событий за всю нашу историю. Мой прадед воевал, он начал свой путь в Куйбышеве, воевал на Курской дуге, дошел до Берлина и вернулся живым. Был награжден двумя медалями "За Отвагу" и орденом Красной Звезды", - рассказала студентка второго курса Самарского университета, участница патриотического клуба "Гвардеец" Анна Горяинова, которая несколько лет подряд участвовала в Параде Памяти, а сегодня принимала участие в церемонии возложения цветов к памятному знаку.

"Я уверен, что каждый мальчишка и каждая девчонка, которые прошлись по этой площади, никогда не свернут с пути любви к своей Родине, истинного патриотизма. И я, конечно, очень рад, что этот парад на протяжении десятилетия объединяет кадетов, курсантов, все патриотические силы Приволжского федерального округа и других регионов", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил участников онлайн-парада и организаторов и выразил надежду, что в следующем году появится, наконец, возможность собраться всем вместе на площади Куйбышева и провести Парад Памяти в очном формате.

В конце церемонии губернатор осмотрел выставку, посвященную 80-летию запасной столицы СССР Куйбышеву и 80-летию военного парада 7 ноября 1941 года. Выставка состоит из 30 информационных стендов и включает в себя архивные документы, исторические материалы и фотографии, рассказывающие об эвакуированных в Куйбышев в годы войны театрах, учреждениях культуры, ведущих информационных изданиях, известных деятелях культуры и искусств, а также о работавших на территории запасной столицы заводах, промышленных предприятиях и трудовых бригадах. Экспозиция будет доступна до 15 ноября. Потом стенды займут почетное место в одном из музеев города.