Дмитрий Азаров возложили цветы к знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года"

В воскресенье, 7 ноября, в Самарской области отметили 80-летие запасной столицы СССР и проведения военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В этот день в губернии чтят память героев Великой Отечественной войны.
На площади им. Куйбышева состоялось торжественное возложение цветов к знаку "Памяти Парада 7 ноября 1941 года". В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители регионального правительства, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты областного парламента, руководители и воспитанники общественных патриотических объединений.
"Парад 7 ноября 1941 года - значимое и, возможно, переломное событие в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Это значимое событие для нашего региона, сыгравшее важнейшую роль в ходе разгрома фашистской Германии, не допустило открытия фронтов на восточном направлении, со стороны Турции, Японии. Память об этом мы храним и сегодня. Этот парад отмечен всеми историками Великой Отечественной войны. И, конечно, большую гордость у нас вызывает тот факт, что этот самый масштабный парад в 1941 году прошел здесь, в Запасной столице, на самой большой площади Европы", - подчеркнул губернатор.
7 ноября 1941 г. парады прошли в трех городах Советского Союза: Москве, Воронеже и Куйбышеве. Парад в Запасной столице стал самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории. Парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество народа перед лицом тяжелейших испытаний.
Второй год подряд из-за пандемии коронавируса проведение крупных мероприятий с участием многочисленных парадных расчетов и гостей из других регионов и стран мира ограничено. Но это не помешало участникам сплотиться в уже онлайн-формате и почтить память тех, кто ценой собственной жизни подарил нам свободу.
"Да, сейчас в условиях пандемии мы не можем провести парад здесь, но та инициатива по проведению онлайн-парада, которая была выдвинута реготделением партии "Единая Россия" и поддержана всеми регионами, оправдана в этот период. Каждый, кто принял участие в параде, никогда не забудет трагические и героические страницы истории нашей родины, историю развития Поволжья, тот вклад, который Приволжский федеральный округ внес в разгром фашизма", - отметил Дмитрий Азаров.
В преддверии памятной даты в регионе провели свыше 3 тыс. патриотических мероприятий в онлайн-формате в общеобразовательных, средних специальных, высших учебных заведениях, учреждениях культуры, на предприятиях.
Ключевыми событиями стали региональный онлайн-смотр строя и песен юнармейских отрядов, телемост Самара - Москва - Воронеж в музее Самарского технического лицея, флэшмобы в социальных сетях "Мой Парад Памяти" и "Куйбышев - запасная столица".
В онлайн-формате торжественно прошли колонны в честь 80-летия присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны и легендарного военного парада 7 ноября 1941 года.
Юнармейские отряды, кадетские классы, военно-патриотические клубы, высшие и средние специальные учебные заведения, силовые структуры, промышленные предприятия, ветеранские и молодежные общественные организации из регионов ПФО, Санкт-Петербурга, Ленинградской области подготовили видеопоздравления, презентации. Также прошли парадные расчеты по площадям регионов, муниципальных образований, своих учреждений. Важной составляющей онлайн-парада стали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.
В числе тех, кто пришел почтить память о подвиге солдат на площадь Куйбышева, были и юные патриоты, воспитанники общественных объединений.
"Мы должны помнить тех, кто за нас воевал, потому что без знаний, памяти о прошлом нет будущего. Великая Отечественная война - одно из самых значимых событий за всю нашу историю. Мой прадед воевал, он начал свой путь в Куйбышеве, воевал на Курской дуге, дошел до Берлина и вернулся живым. Был награжден двумя медалями "За Отвагу" и орденом Красной Звезды", - рассказала студентка второго курса Самарского университета, участница патриотического клуба "Гвардеец" Анна Горяинова, которая несколько лет подряд участвовала в Параде Памяти, а сегодня принимала участие в церемонии возложения цветов к памятному знаку.
"Я уверен, что каждый мальчишка и каждая девчонка, которые прошлись по этой площади, никогда не свернут с пути любви к своей Родине, истинного патриотизма. И я, конечно, очень рад, что этот парад на протяжении десятилетия объединяет кадетов, курсантов, все патриотические силы Приволжского федерального округа и других регионов", - отметил глава региона.
Дмитрий Азаров поблагодарил участников онлайн-парада и организаторов и выразил надежду, что в следующем году появится, наконец, возможность собраться всем вместе на площади Куйбышева и провести Парад Памяти в очном формате.
В конце церемонии губернатор осмотрел выставку, посвященную 80-летию запасной столицы СССР Куйбышеву и 80-летию военного парада 7 ноября 1941 года. Выставка состоит из 30 информационных стендов и включает в себя архивные документы, исторические материалы и фотографии, рассказывающие об эвакуированных в Куйбышев в годы войны театрах, учреждениях культуры, ведущих информационных изданиях, известных деятелях культуры и искусств, а также о работавших на территории запасной столицы заводах, промышленных предприятиях и трудовых бригадах. Экспозиция будет доступна до 15 ноября. Потом стенды займут почетное место в одном из музеев города.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно