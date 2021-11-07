БК "Самара" проиграл ЦСКА-2

В субботу, 6 ноября, в МТЛ Арене баскетболисты "Самары" встретились с ЦСКА-2 (Москва) в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
В результате самарцы уступили гостям 89:91.
Теперь БК "Самара" встретится с "Уфимцем".
В субботу, 6 ноября, в МТЛ Арене баскетболисты "Самары" встретились с ЦСКА-2 (Москва) в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
В результате самарцы уступили гостям 89:91.
Теперь БК "Самара" встретится с "Уфимцем".
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Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.