Александр Хинштейн: ДТП с двумя погибшими могло произойти из-за плохой дороги

Дефекты дороги могли стать причиной ДТП с двумя погибшими в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, в 6:30 21-летний водитель Land Rover ехал по ул. Демократической, потерял управление и врезался в столб, затем автомобиль опрокинулся. Водитель и пассажир скончались на месте.

Этот участок ул. Демократической областной минтранс отремонтировал к ЧМ-2018.

Однако из-за некачественного ремонта на дороге образовались глубокие колеи, которые отчетливо заметны на видео. Именно из-за них машину вынесло со скользкой дороги в кювет.

Ранее ГИБДД требовало от министра транспорта региона Ивана Пивкина провести гарантийный ремонт. Александр Хинштейн предположил, что ремонтировать дорогу так и не стали - уже в декабре истечет срок гарантийных обязательств подрядчика. А это значит, что скоро ремонт придется снова оплачивать из бюджета.