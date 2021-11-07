Александр Хинштейн: ДТП с двумя погибшими могло произойти из-за плохой дороги

Дефекты дороги могли стать причиной ДТП с двумя погибшими в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Напомним, в 6:30 21-летний водитель Land Rover ехал по ул. Демократической, потерял управление и врезался в столб, затем автомобиль опрокинулся. Водитель и пассажир скончались на месте.
Этот участок ул. Демократической областной минтранс отремонтировал к ЧМ-2018.
Однако из-за некачественного ремонта на дороге образовались глубокие колеи, которые отчетливо заметны на видео. Именно из-за них машину вынесло со скользкой дороги в кювет.
Ранее ГИБДД требовало от министра транспорта региона Ивана Пивкина провести гарантийный ремонт. Александр Хинштейн предположил, что ремонтировать дорогу так и не стали - уже в декабре истечет срок гарантийных обязательств подрядчика. А это значит, что скоро ремонт придется снова оплачивать из бюджета.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...