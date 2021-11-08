Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Маленькие радости для врачей". Цель - поддержать медиков, которые работают в больницах и ковидных госпиталях, оказывая помощь пациентам.
"В регионе акция взаимопомощи #МыВместе не только продолжает свою работу, но и наращивает обороты. Волонтеры доставляют лекарства и продукты питания пожилым людям и маломобильным гражданам, помогают в оплате услуг ЖКХ, консультируют по вопросам использования социальных карт и получения QR-кодов, работают в колл-центрах медицинских учреждений. Считаю, что сегодня особенно важно поддержать и медицинских работников, проявить внимание и заботу. Уже сейчас на призыв принять участие в акции и создать маленькие радости для главных борцов с коронавирусной инфекцией откликнулись добровольцы штаба #МЫВМЕСТЕ совместно с движением "Волонтеры-медики" и "Волонтеры Победы", представители бизнеса", - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
Добровольцы областной столицы рисуют картины, создают украшения и дарят их медикам, которые, жертвуя временем и силами, спасают жизни пациентов.
"Сейчас у нас в регионе непростая эпидемиологическая обстановка. Второй год врачи работают на износ, помогая больным. Поэтому мы, волонтеры, не могли остаться в стороне. Рисуем картины, оформляем декоративной росписью деревянные значки. Нам это несложно, а врачам будет приятно получить сувениры", - пояснил волонтер акции #МЫВМЕСТЕ Никита Анучин.
В настоящее время к акции присоединились представители и бизнеса, и Самарского Инклюзивного Ресурсного Центра. Они провели для волонтеров мастер-класс по декоративной росписи значков, а предприниматели предоставили сладкие презенты для врачей.
Накануне активисты волонтерского корпуса #МЫВМЕСТЕ порадовали врачей Самарской медико-санитарной части №5.
"В наше тяжелое время любой положительный посыл важен. Очень здорово, что волонтеры пришли и поздравили. Теперь эти подарки будут переданы специалистам, которые работают непосредственно в "красной зоне", - отметил главный врач МСЧ №5 Анатолий Титов.
Всероссийская акция стартовала 25 октября и продлится до 8 ноября. Присоединиться к ней и создать "Маленькие радости для врачей" могут все желающие.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.