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Пожары Происшествия

В с. Подгоры снова произошел пожар

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 ноября, примерно в 2:20 начался пожар в нежилом доме на ул. Кавалеров Славы, 38 в с. Подгоры. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь возгорания составила 90 кв. м. В борьбе с огнем участвовали восемь человек, они ликвидировали пожар в 4:05.

Данных о пострадавших нет.

Напомним, в последнее время участились пожары в нежилых домах с. Подгоры. Так, в ночь с 23 на 24 октября из-за поджогов на улицах Ленинской и Рабочей сгорели восемь домов.

Следующий пожар произошел в ночь на 26 октября. На ул. Кавалеров Славы, 40 загорелось строение на площади 40 кв. м.

Местные жители пытаются выследить поджигателей самостоятельно, устраивают засады и наблюдают за местностью через тепловизор. По их мнению, дома поджигают не подростки и не хулиганы.

"Поджигатели очень профессионально работают, - рассказал корреспонденту Волга Ньюс местный житель. - Две тени, мы видели, растворились в ночи, когда их спугнули. Мы обшарили все. Даже тепловизор не помогает".

По факту пожаров в Подгорах возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что договорился с руководством регионального ГУ МЧС, что с ночи на 29 октября в Подгоры будет выезжать механизированный дозор для патрулирования территории, так как ближайшая пожарная часть находится в 25 минутах езды.

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Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

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