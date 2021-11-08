В с. Подгоры снова произошел пожар

В понедельник, 8 ноября, примерно в 2:20 начался пожар в нежилом доме на ул. Кавалеров Славы, 38 в с. Подгоры. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь возгорания составила 90 кв. м. В борьбе с огнем участвовали восемь человек, они ликвидировали пожар в 4:05.

Данных о пострадавших нет.

Напомним, в последнее время участились пожары в нежилых домах с. Подгоры. Так, в ночь с 23 на 24 октября из-за поджогов на улицах Ленинской и Рабочей сгорели восемь домов.

Следующий пожар произошел в ночь на 26 октября. На ул. Кавалеров Славы, 40 загорелось строение на площади 40 кв. м.

Местные жители пытаются выследить поджигателей самостоятельно, устраивают засады и наблюдают за местностью через тепловизор. По их мнению, дома поджигают не подростки и не хулиганы.

"Поджигатели очень профессионально работают, - рассказал корреспонденту Волга Ньюс местный житель. - Две тени, мы видели, растворились в ночи, когда их спугнули. Мы обшарили все. Даже тепловизор не помогает".

По факту пожаров в Подгорах возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что договорился с руководством регионального ГУ МЧС, что с ночи на 29 октября в Подгоры будет выезжать механизированный дозор для патрулирования территории, так как ближайшая пожарная часть находится в 25 минутах езды.