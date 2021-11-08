Срок действия QR-кодов остается прежним

Срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним.

"Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале "Госуслуги" после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в настоящее время портал "Госуслуги" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Некоторые пользователи портала "Госуслуги" утром в понедельник заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале, пишет tass.ru.