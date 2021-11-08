Срок действия QR-кодов остается прежним

Срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним.
"Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале "Госуслуги" после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в настоящее время портал "Госуслуги" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.
Некоторые пользователи портала "Госуслуги" утром в понедельник заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале, пишет tass.ru.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.