Управляемый вклад банка "Открытие" вошел в тройку самых доходных на рынке

Вклад "Свободное управление" банка "Открытие" вошел в топ-3 депозитов с возможностью снятия и пополнения средств с самыми высокими ставками, по версии Frank RG. Доходность по вкладу в рублях составляет 6% годовых (при получении процентов в конце срока). Клиентам со статусом "Премиум" предоставляется надбавка в размере 0,2% годовых. При определении доходности учитывались максимальные номинальные ставки (без капитализации процентов) по вкладам размером 100 тысяч рублей и сроком размещения 1 год.
Аналитики Frank RG изучили рублевые вклады с возможностью снятия и пополнения банков из топ-30 по объему портфеля депозитов для розничных клиентов. Целевые и комплексные депозиты с оформлением страховых или инвестиционных продуктов, а также вклады с ограниченным пополнением исследованием не рассматривались.
Условия в банке "Открытие" по сберегательным продуктам на данный момент одни из самых привлекательных на рынке. Банк предлагает своим клиентам широкую линейку продуктов, которая включает как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты.
Открыть вклад в "Открытии" клиент может как в офисе банка, так и онлайн — в интернет-банке или мобильном приложении.
Frank RG — аналитическая и консалтинговая компания, эксперт конкурентной аналитики банковского рынка. Агентство регулярно анализирует банковские продукты и публикует рейтинги наиболее выгодных из них.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.