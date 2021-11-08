Жителя Самарской области обвиняют в коммерческом подкупе

В Самаре в суд направили уголовное дело жителя Красноярского района, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2021 г. мужчина предложил начальнику участка вторсырья и оборотной тары ООО вознаграждение за организацию фиктивного учета входящего вторсырья и расходных материалов. Также он предложил составлять фиктивную отчетность для беспрепятственного хищения.

Начальник участка согласился, но сразу после передачи 310 тыс. руб. в ресторане подозреваемого задержали.