В Самарской области снижена заболеваемость ОРВИ и пневмонией

За неделю в Самарской области меньше людей заболели ОРВИ и внебольничной пневмонией – на 25% и почти 23 % соответственно. Причем заболеваемость ОРВИ снижается на протяжении уже трех недель, пневмонией – на протяжении двух.

Такие данные были озвучены на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, сейчас все пациенты с признаками ОРВИ тестируются на новую коронавирусную инфекцию, по поручению главы региона внедряется методика антигенных тестов.

Сфера здравоохранения отмечает снижение числа пациентов на амбулаторном и госпитальном этапах. Сейчас развернуто более 8400 мест в ковид-госпиталях, лечение там проходят 7080 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Процент свободное коечного фонда сейчас составляет 16,4%. Снижается ежесуточный расход кислорода, сейчас он вышел на тот уровень, который соответствует максимальному уровню производства кислорода.