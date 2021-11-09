В Самарской области снижена заболеваемость ОРВИ и пневмонией

За неделю в Самарской области меньше людей заболели ОРВИ и внебольничной пневмонией – на 25% и почти 23 % соответственно. Причем заболеваемость ОРВИ снижается на протяжении уже трех недель, пневмонией – на протяжении двух.
Такие данные были озвучены на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, сейчас все пациенты с признаками ОРВИ тестируются на новую коронавирусную инфекцию, по поручению главы региона внедряется методика антигенных тестов.
Сфера здравоохранения отмечает снижение числа пациентов на амбулаторном и госпитальном этапах. Сейчас развернуто более 8400 мест в ковид-госпиталях, лечение там проходят 7080 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Процент свободное коечного фонда сейчас составляет 16,4%. Снижается ежесуточный расход кислорода, сейчас он вышел на тот уровень, который соответствует максимальному уровню производства кислорода.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.