В Отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея откроется выставка "ПОВТОР. Территория recycling"

ГК "Эковоз" совместно с группой художников, дизайнеров Тольятти, выпускников кафедры "Дизайн и искусство" ПВГУС и отделения "Дизайн" КТиХО представляют выставку "ПОВТОР. Территория recycling".

Новая экологическая выставка отвечает на вопрос, каким будет наш мир, если человек откажется от потребительского отношения к жизни и сделает осознанный выбор в пользу разумного потребления. Экспозиция предлагает посетителям осмыслить последствия бездумного потребления для нашего мира, а также присмотреться к перспективам и возможностям разумного потребления.

Экспонаты, представленные на выставке, продемонстрируют возможности вторичного потребления в сфере художественного творчества, дизайна костюма, промышленного дизайна. Яркие идеи формообразования, созданные на базе работы с нетрадиционными материалами, нестандартный подход в создании костюма или предметов интерьера — все это раскроется перед посетителями.

С помощью лекций, дискуссий, кинопоказов, мастер-классов и игровых форматов экскурсоводы и представители ГК "Эковоз" расскажут взрослой и детской аудитории о возможностях вторичного потребления в сфере художественного творчества и дизайна.

Открытие выставки состоится в пятницу, 12 ноября, в 18:00, в Отделе современного искусства по адресу: Свердлова, 3.

Посещение выставки не требует QR-кода, соблюдается только строгий масочный режим.

По всем вопросам работы Отдела современного искусства Тольяттинского художественного музея также можно обратиться по телефону: 7 (8482) 70 20 95.